МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Ирана в сфере энергетики имеет хорошие перспективы, сегодня у двух стран есть схемы, позволяющие работать в условиях санкций. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. В Иране заявили, что вместе с Россией будут действовать против санкций

"Сотрудничество между Россией и Ираном в сфере энергетики имеет и богатую историю, и хорошие перспективы. В том, что касается двустороннего взаимодействия — мы всегда находили решения проблем, которые возникали в этой сфере, прежде всего из-за незаконных действий США и их сателлитов", — подчеркнул российский министр на переговорах с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом.

Лавров отметил, что стороны на данный момент разрабатывают конкретные схемы, которые позволят сократить зависимость от незаконного одностороннего вмешательства со стороны Запада.

В этом ключе Россия и Иран сотрудничают в вопросе стабилизации рынка нефти и газа, добавил глава российского МИД.