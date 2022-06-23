2022-06-23T13:07:00+03:00
2022-06-23T13:09:18+03:00
2022-06-23T13:07:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220623/837272653.html
В Кремле рассказали об исполнении обязательств по поставке энергоресурсов
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. РОССИЯ СТРОГО ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, АККУРАТНО ОТНОСИТСЯ К СВОЕМУ РЕНОМЕ — ПЕСКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.06.2022
энергетика, экономика, новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83469/89/834698998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83469/89/834698998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83469/89/834698997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83469/89/834698997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83469/89/834698985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83469/89/834698985.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. РОССИЯ СТРОГО ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПОСТАВКЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, АККУРАТНО ОТНОСИТСЯ К СВОЕМУ РЕНОМЕ — ПЕСКОВ
Новость дополняется