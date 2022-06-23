ПАРИЖ, 23 июн — ПРАЙМ. Премьер Франции Элизабет Борн заявила, что страна хочет заполнить свои газовые хранилища почти на 100% к началу осени. Эксперт предрек Франции падение в постоянный кризис

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.