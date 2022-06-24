МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Энергетика России держит удар западных санкций, продолжает успешно функционировать и планирует над перенаправлением энергопотоков. Об этом заявил российский министр энергетики Николай Шульгинов. Лавров прокомментировал процесс вступления Ирана в ШОС

"Российская энергетика и экономика держат удар (международных санкций — ред.) и продолжает устойчивое функционирование. Важнейшей задачей для России остается обеспечения внутреннего рынка и стабильные отношения с надежными партнерами из дружественных стран", — сказал Шульгинов, выступая на совещании министров энергетики стран ШОС в Ташкенте.

Министр также отметил, что западные страны подрывают энергетическую безопасность в мире, однако их действия не дали нжелаемого результата. Россия на данный момент успешно работает над перенаправлением энергопотоков с Запада на Восток и Юг.