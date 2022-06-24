ВАРШАВА, 24 июн — ПРАЙМ. Польша согласится на сотрудничество с Германией в области поставок нефти при условии отказа от российского капитала в этой отрасли, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. Глава Indian Oil спрогнозировал цены на нефть до конца 2022 года

"Мы будем финализировать соглашение с германской стороной (соглашение о сотрудничестве в области нефтепереработки – ред.) Мы хотим подписать соглашение о сотрудничестве, продолжаются деловые переговоры между PERN (польский оператор нефтепроводов) и немецкими операторами, но мы ждем окончательного вывода российского участия с НПЗ в Шведте", — цитирует Москву агентство РАР.

Она подчеркнула, что польское условие сотрудничества с Германией – это "чтобы было ноль какого-либо участия и присутствия России во всех элементах, будь то складирование или в самом НПЗ, все, что связано с нефтью в Германии".

"Наши ожидания такие, что Российской Федерации там нет. Немцы на это согласились", — отметила польский министр.

Она пояснила, что соглашение, о котором идет речь, предполагает постоянное использования Гданьского нефтяного терминала и его возможностей по складированию нефти. "Мы готовы к любому сценарию. Количество пока уточняем. Немцы тоже оценивают свой спрос. Мы ждем немецкую сторону, все в их руках. Мы готовы оперативно подписать документ. Содержание документа уже согласовано. Тем не менее этот российский элемент должен исчезнуть с немецкой сцены", – сказала Москва.

В мае этого года польское министерство климата и окружающей среды сообщило, что по просьбе немецкой стороны проводятся консультации о сотрудничестве в области поставок нефти. Консультации касаются возможности использования гданьского нефтяного терминала для поставок нероссийской нефти на два немецких НПЗ — PCK в Шведте и "Лейне" (Leuna).

PCK Raffinerie Schwedt находится недалеко от границы с Польшей и имеет регионообразующее значение для всей Восточной Германии и столицы страны, обеспечивая более тысячи человек работой, а потребителей — бензином, дизельным топливом, авиационным керосином и иными нефтепродуктами. Основной владелец НПЗ — "Роснефть", завод работает на поступающей по нефтепроводу "Дружба" российской нефти.