МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Германия может сэкономить по итогам года 14-15 миллиардов кубометров газа, что эквивалентно почти трети объема российских поставок прошлого года, если продолжит сокращать его потребление в том же темпе, что и сейчас, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. В Германии заявили вреде отказа от энергоресурсов из России

"Германия в 2022 году существенно сократила потребление газа — за пять месяцев (январь-май — ред.) почти на 15% к уровню 2021 года. Если эта тенденция сохранится, то суммарное годовое потребление газа в стране снизится на 14-15 миллиардов кубометров газа. Германия в 2021 году потребила, по разным оценкам, 94-100 миллиардов "кубов". При этом из России за прошлый год было поставлено порядка 48 миллиардов, то есть экономия составляет около трети российских поставок", — проанализировал собеседник агентства.

По оценкам Колобанова, текущий уровень поставок газа в Германию минимально удовлетворяет текущие потребности, включая закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), но если этот уровень сохранится к началу отопительного сезона, возникнет дефицит. И если российские поставки не восстановятся до прежнего уровня или вследствие каких-либо причин еще сократятся, то с октября текущего года по февраль-март будущего страна будет вынуждена "жить на запасах в ПХГ", так как в краткосрочной перспективе взять дополнительный газ будет негде.

Но чтобы этих запасов в итоге хватило, правительству Германии может потребоваться принятие экстраординарных решений в экономии энергии и использования "грязного" топлива в генерации, добавил эксперт, уточнив, что такими решениями могут стать возобновление работы угольных электростанций и перевод газовых ТЭС на резервное нефтяное топливо.

"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на компрессорной станции "Портовая" только три газоперекачивающих (ГПА) турбины, в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Ранее в Германии был введен первый уровень чрезвычайной ситуации в газовой сфере — Федеральное сетевое агентство приняло на себя разработку мер противодействия ухудшению газоснабжения и публичного отслеживания ситуации с поставками газа и заполненностью хранилищ. А в минувший четверг министр экономики Германии Роберт Хабек заявил журналистам, что в стране активирован второй уровень чрезвычайной ситуации — так называемого чрезвычайного плана действий, при котором граждане и предприятия должны принять меры для экономии газа.