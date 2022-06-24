ПРАГА, 24 июн — ПРАЙМ. Стремясь как можно скорее найти новых поставщиков энергоресурсов вместо РФ, страны ЕС должны избегать конкуренции и действовать как во время пандемии COVID-19, когда вакцины закупались Еврокомиссией, а потом распределялись сообразно нуждам каждой страны, это поможет выработке наилучших цен, заявил в пятницу на пресс-конференции по окончании саммита ЕС премьер Словакии Эдуард Хегер. В ЕК рассказали, сколько стран Евросоюза не получают российский газ

"Порой и апологетам рыночной экономики необходимо уступать злободневным обстоятельствам и отказываться от некоторых аксиом, например, от конкуренции. Если сейчас каждая из стран ЕС будет искать новых поставщиков энергоресурсов взаимен российских, то пятимиллионная Словакия будет иметь явно не выигрышную позицию по сравнению со страной, где проживают 40 или 80 миллионов человек. Такие страны будут закупать больше нефти или газа, а значит, и по лучшим ценам. Поэтому справедливо на саммите зашел разговор о том, чтобы, как при закупке вакцин от ковида, бразды в свои руки взяла Еврокомиссия. Солидарность членов ЕС в нынешнее сложное время крайне важна", — сказал Хегер.

По словам Хегера, необходимо также внимательно изучать опыт партнеров по ЕС и в условиях борьбы с дороговизной.

"Некоторые страны выбрали путь снижения или, по некоторым товарам, даже полного отказа на время от НДС. В других государствах правительства пробуют снижать потребительские налоги. Есть такие страны, где власти помогают семьям непосредственно деньгами. Мы, в Словакии, выбрали как бы средний путь: мы одновременно помогаем людям финансовыми средствами, но также и работаем с теми фирмами, которые предлагают товары или услуги, чтобы, например, временно снизить им налоговое бремя, а они, соответственно, будут сдерживать рост цен", — сказал Хегер.