ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, страны G7 осознают, что "вечеринка" углеводородов из России подошла к концу и они ищут пути адаптации к новым реалиям. Эксперт рассказал о рисках для России при слишком высоких ценах на нефть

По его мнению, в краткосрочной перспективе есть возможность заместить бойкотируемые российские энергоносители поставками из других источников, включая в первую очередь страны ОПЕК, а в долгосрочной G7 будет работать над зеленой энергетикой.

"Я думаю, что здесь на G7… мы все осознаём, что вечеринка закончилась для российских углеводородов. Все ищут пути адаптации, — сказал Джонсон в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что ряд стран "проявляют себя с героической стороны".

Джонсон пообещал, что Великобритания будет развивать ветровую энергетику и каждый год строить по ядерному реактору — не раз в 10 лет, как планировалось в докризисные времена.