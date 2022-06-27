МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Свободного и доступного углеродного топлива нет, и для европейцев перестройка энергоотрасли будет крайне болезненной, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков, прокомментировав заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "закончившейся вечеринке" для российских углеводородов. Пушков назвал цель санкций против России

"Где-то еще", если Джонсон не в курсе, свободного и доступного углеродного топлива нет. Налаживание "новой энергетики" в Европе будет крайне болезненным для многих стран и потребует многих лет перестройки", — подчеркнул Пушков.

По его словам, ни Катар, ни Алжир не восполнят потерю российского газа.

"Уже очевидно, насколько болезненным будет отказ и от российской нефти. Не случайно Венгрия отказалась идти по этому пути", — заключил он.