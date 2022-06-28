Мадуро рассказал о предложениях западных стран по нефти
КАРАКАС, 28 июн — ПРАЙМ. Нефтегазовый сектор Венесуэлы готов принять французские компании, желающие инвестировать, заявил президент страны Николас Мадуро.
"Я бы сказал президенту (Франции Эммануэлю) Макрону, что Венесуэла готова принять все французские компании, которые хотят приехать, чтобы добывать нефть и газ для мирового рынка, когда они захотят, дорога пройдена, мы готовы и расположены к этому", — заявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.
Французский президент ранее в понедельник призвал диверсифицировать поставки нефти на рынок за счет ресурсов Ирана и Венесуэлы.
"Макрон, президент Франции, сегодня выразился: "мы должны реинтегрировать Венесуэлу и Иран в рынок нефти". Я бы сказал, западный (рынок нефти), потому что мы на рынке нефти присутствуем", — добавил венесуэльский лидер.
Также Мадуро сообщил, что в Каракас прибыла делегация правительства США для продолжения переговоров, которые начались 5 марта.
"Хорхе Родригес (спикер парламента — ред.) принимает делегацию правительства Соединенных Штатов, важную делегацию (…), которая прибыла в Венесуэлу два часа назад и работает над продолжением переговоров, стартовавших 5 марта", — сказал политик.
После разрыва дипотношений в 2019 году первый визит делегации США в Венесуэлу, о котором стало известно публично, состоялся 5 марта. Мадуро, комментируя переговоры, сообщил тогда, что стороны договорились работать над повесткой, представляющей взаимный интерес.
В мае на фоне ограничений на российскую нефть США одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы, а в июне госдепартамент, по информации СМИ, разрешил итальянской Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу.
В середине июня США внесли послабления в рестрикции против Венесуэлы, сняв индивидуальные санкции с бывшего вице-президента венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса — племянника супруги президента Силии Флорес.
США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.
https://1prime.ru/energy/20220628/837309775.html