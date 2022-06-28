КАРАКАС, 28 июн — ПРАЙМ. Нефтегазовый сектор Венесуэлы готов принять французские компании, желающие инвестировать, заявил президент страны Николас Мадуро. СМИ: Кипр отверг планы запретить перевозку российской нефти в третьи страны

"Я бы сказал президенту (Франции Эммануэлю) Макрону, что Венесуэла готова принять все французские компании, которые хотят приехать, чтобы добывать нефть и газ для мирового рынка, когда они захотят, дорога пройдена, мы готовы и расположены к этому", — заявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировал телеканал VTV.

Французский президент ранее в понедельник призвал диверсифицировать поставки нефти на рынок за счет ресурсов Ирана и Венесуэлы.

"Макрон, президент Франции, сегодня выразился: "мы должны реинтегрировать Венесуэлу и Иран в рынок нефти". Я бы сказал, западный (рынок нефти), потому что мы на рынке нефти присутствуем", — добавил венесуэльский лидер.

Также Мадуро сообщил, что в Каракас прибыла делегация правительства США для продолжения переговоров, которые начались 5 марта. ОПЕК+ понизила оценку по предложению нефти

"Хорхе Родригес (спикер парламента — ред.) принимает делегацию правительства Соединенных Штатов, важную делегацию (…), которая прибыла в Венесуэлу два часа назад и работает над продолжением переговоров, стартовавших 5 марта", — сказал политик.

После разрыва дипотношений в 2019 году первый визит делегации США в Венесуэлу, о котором стало известно публично, состоялся 5 марта. Мадуро, комментируя переговоры, сообщил тогда, что стороны договорились работать над повесткой, представляющей взаимный интерес.

В мае на фоне ограничений на российскую нефть США одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы, а в июне госдепартамент, по информации СМИ, разрешил итальянской Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу.

В середине июня США внесли послабления в рестрикции против Венесуэлы, сняв индивидуальные санкции с бывшего вице-президента венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA Карлоса Эрика Мальпика-Флореса — племянника супруги президента Силии Флорес.

США в 2019 году ввели против Венесуэлы целый ряд санкций, одним из наиболее болезненных ограничений оказалась блокировка активов и интересов нефтегазовой компании PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов. В 2020 году Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны. США не могут запретить международным компаниям покупать венесуэльскую нефть, однако они могут оказать финансовое давление на них, запретив им вести дела с американскими компаниями в случае невыполнения санкций.