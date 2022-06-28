МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о влиянии санкций на российские нефть и газ на выполнение социальных обязательств и макростабильность России заявил, что страна по конституции является социальным государством, ее главный приоритет — выполнение всех социальных обязательств. Песков прокомментировал идею G7 установить потолок цены на российский газ

Отвечая на вопрос о серьезности последствий для выполнения социальных обязательств и макростабильности в России в случае, если страны G7 установят потолок цен на российские нефть и газ, Песков сообщил, что пока об этом речи не идет.

"Я не считаю возможным какие-то сейчас обсуждения. …По нашей конституции Россия — социальное государство, поэтому это главный приоритет – выполнение всех социальных обязательств", — отметил пресс-секретарь президента.