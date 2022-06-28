МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. СТРАНЫ G7 ПРИМУТ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОПОСТАВОК И СНИЖЕНИЯ РОСТА ЦЕН ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ, В Т.Ч. ЧЕРЕЗ "ЛИМИТЫ НА ЦЕНЫ" — ЗАЯВЛЕНИЕ

СТРАНЫ G7 ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ ДО КОНЦА 2022 Г, ОСТАЮТСЯ ПРИВЕРЖЕННЫМИ ЦЕЛИ БЕЗУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ К 2035 Г

СТРАНЫ G7 ПОДТВЕРЖДАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СНИЖАТЬ "ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ" БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СВОИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ — ЗАЯВЛЕНИЕ

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