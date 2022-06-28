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2022
https://1prime.ru/energy/20220628/837314770.html
Страны G7 примут меры по обеспечению энергетических поставок
Энергетика
Новости
ru-RU
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СТРАНЫ G7 ПРИМУТ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОПОСТАВОК И СНИЖЕНИЯ РОСТА ЦЕН ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ, В Т.Ч. ЧЕРЕЗ "ЛИМИТЫ НА ЦЕНЫ" — ЗАЯВЛЕНИЕ СТРАНЫ G7 ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ... ПРАЙМ, 28.06.2022
нефть, энергетика, новости, газ
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. СТРАНЫ G7 ПРИМУТ СРОЧНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГОПОСТАВОК И СНИЖЕНИЯ РОСТА ЦЕН ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ, В Т.Ч. ЧЕРЕЗ "ЛИМИТЫ НА ЦЕНЫ" — ЗАЯВЛЕНИЕ
СТРАНЫ G7 ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛУБ ДО КОНЦА 2022 Г, ОСТАЮТСЯ ПРИВЕРЖЕННЫМИ ЦЕЛИ БЕЗУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ К 2035 Г
СТРАНЫ G7 ПОДТВЕРЖДАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СНИЖАТЬ "ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ" БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ СВОИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ — ЗАЯВЛЕНИЕ
Новость дополняется