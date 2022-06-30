МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Украина начала экспортировать электроэнергию в ЕС, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В Киеве заявили о вхождении Украины в единую зону роуминга с Евросоюзом

"Всего через три месяца после получения "энергетического безвиза" начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу", — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, первые поставки с часу ночи четверга идут в направлении Румынии, их начальный объем составил 100 МВт. При этом потенциально экспорт украинского электричества в Европу может достигнуть 2,5 ГВт, благодаря чему Киев сможет заработать более 70 миллиардов гривен (2,4 миллиарда долларов) в год, подчеркнул политик.

Ранее румынский оператор Transelectrica сообщил, что коммерческие обмены электроэнергией с Молдавией и Украиной начнутся после синхронизации с европейской сетью.