"Газпром" снизил объем добычи газа за шесть месяцев
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА 8,6%, ДО 238,4 МЛРД КУБОВ — КОМПАНИЯ
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https://1prime.ru/energy/20220701/837357014.html
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ГАЗПРОМ ЗА 6 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛ ДОБЫЧУ ГАЗА НА 8,6%, ДО 238,4 МЛРД КУБОВ — КОМПАНИЯ
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20220701/837357014.html
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