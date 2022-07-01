МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в первый день нового полугодия перешли к уверенному росту после появления новостей о масштабных перебоях с поставками этого вида сырья из Ливии, свидетельствуют данные торгов. Нефть Urals подорожала в июне на 10,7%

По состоянию на 13.50 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,27%, до 111,5 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 2,14%, до 108,02 доллара.

Утром цены на нефть слабо опускались, но затем перешли к сильному росту на опасениях сокращения предложения на рынке в свете того, что Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила форс-мажор в экспортных нефтеналивных портах Эс-Сидр и Рас-Лануф и на месторождении Эль-Филь в связи с политическим кризисом в республике.

По данным компании, в результате закрытия ряда нефтяных объектов объем экспорта теперь составляет в районе 409 тысяч баррелей в сутки, что на 865 тысяч меньше прежних показателей.

"Несмотря на агрессивные макроэкономические продажи, напряженность на рынке физического сырья сохраняется", — сказал агентству Блумберг гендиректор консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия (Keshav Lohiya).

Позднее в пятницу рынки ожидают еженедельной статистики количества действующих нефтяных буровых установок в США американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За неделю по 24 июня их число выросло на 10 – до 594 агрегатов.