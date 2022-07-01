Германия ведет переговоры с Uniper по мерам стабилизации компании
Представитель Минэкономики ФРГ подтвердила, что ведутся переговоры о мерах поддержки компании Uniper
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БЕРЛИН, 1 июл — ПРАЙМ. Представитель министерства экономики ФРГ Беате Барон заявила, что правительство ФРГ ведет переговоры о мерах поддержки энергетического концерна Uniper, который столкнулся со сложностями на фоне энергетического кризиса.
Раннее Uniper сообщила, что отзывает свой прогноз на 2022 финансовый год в отношении скорректированной EBIT и скорректированной чистой прибыли, компания приняла такое решение из-за ситуации со снижением поставок газа "Газпромом". С 16 июня 2022 года Uniper получила только 40% от предусмотренных контрактом объемов газа от "Газпрома". При этом газ, покупаемый взамен недостающих поставок, приобретается по значительно более высоким ценам, что отражается на финрезультатах.
"Могу подтвердить, что правительство находится в переговорах с Uniper по мерам стабилизации. Переговоры продолжаются. Хочу только напомнить, что Uniper сам объявил об этом, что у Uniper сохраняется возможность получить 2 миллиарда кредита, которым она пока не воспользовалась. В любом случае переговоры продолжаются", — заявила Барон на брифинге в пятницу.
https://1prime.ru/energy/20220701/837361241.html
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