БЕРЛИН, 1 июл — ПРАЙМ. Представитель министерства экономики ФРГ Беате Барон заявила, что правительство ФРГ ведет переговоры о мерах поддержки энергетического концерна Uniper, который столкнулся со сложностями на фоне энергетического кризиса. Uniper сообщила, что Германия не сможет решить проблему нехватки газа

Раннее Uniper сообщила, что отзывает свой прогноз на 2022 финансовый год в отношении скорректированной EBIT и скорректированной чистой прибыли, компания приняла такое решение из-за ситуации со снижением поставок газа "Газпромом". С 16 июня 2022 года Uniper получила только 40% от предусмотренных контрактом объемов газа от "Газпрома". При этом газ, покупаемый взамен недостающих поставок, приобретается по значительно более высоким ценам, что отражается на финрезультатах.

"Могу подтвердить, что правительство находится в переговорах с Uniper по мерам стабилизации. Переговоры продолжаются. Хочу только напомнить, что Uniper сам объявил об этом, что у Uniper сохраняется возможность получить 2 миллиарда кредита, которым она пока не воспользовалась. В любом случае переговоры продолжаются", — заявила Барон на брифинге в пятницу.