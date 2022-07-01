МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Потребление электроэнергии в РФ в июне выросло на 0,5% в годовом выражении — до 80,1 миллиарда кВт.ч, выработка при этом снизилась на 1% — до 80,6 миллиарда кВт.ч, сообщило Минэнерго РФ. Россия ведет диалог с Евросоюзом по проблеме транзита в Калининград

"В июне энергопотребление составило 80,1 миллиарда кВт.ч, что на 0,5% превышает показатели за июнь прошлого года. При этом производство электроэнергии снизилось на 1%, до 80,6 миллиарда кВт.ч", — говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, потребление электроэнергии в России за первое полугодие 2022 года выросло на 2,2% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составило 565 миллиарда кВт.ч, выработка увеличилась на 1,9%, до 574,9 миллиарда кВт.ч.