ТОКИО, 2 июл — ПРАЙМ. Газета Иомиури сообщила со ссылкой на неназванный источник в МИД Японии, что кабмин страны может опротестовать и потребовать исправлений, если по проекту "Сахалин — 2" к японским компаниям будут предъявлены несправедливые требования, нарушающие контракт. Японские СМИ предупредили об угрозе указа о "Сахалине — 2" для стран G7

"Необходимо, чтобы контракты с японскими предприятиями были выполнены", — привела газета слова источника.

Также отмечается, что в кабмине Японии есть мнение о том, что вслед за "Сахалином — 2" могут быть приняты меры и в отношении проекта "Сахалин — 1" и соглашений по рыбному промыслу.

Газета напомнила, что в пятницу заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил о недопустимости ущемления прав японских компаний в связи с проектом "Сахалин — 2".

Путин в четверг подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. Документ предусматривает смену оператора крупного нефтегазового проекта "Сахалин — 2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy. Имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору "Сахалина — 2". В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, японским Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно. "Газпром" свою долю сохраняет, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба.

"Сахалин — 2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.

Проект позволяет Японии получать 9% от всего импортируемого ей СПГ.

Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин — 2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить участие в "Северном потоке 2". По оценке Shell, по итогам прошлого квартала компания должна потерять от 4 до 5 миллиардов долларов в связи с прекращением этой деятельности в России. Японские компании и правительство страны подчеркивали свое намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов.