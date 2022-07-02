МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Отказ от газа из России обойдется Германии в триллион евро, заявил экономист Йенс Эрхардт в интервью Handelsblatt. В Британии фирмам пригрозили "принудительным" снижением энергопотребления

Он отметил, что ФРГ находится в трудном положении и может оказаться в рецессии из-за таких проблем, как инфляция, высокий уровень госдолга, а также из-за последствий антироссийских санкций. Говоря о санкциях, эксперт подчеркнул, что такая политика наносит стране ущерб.

"Мы не сможем заменить дешевый российский газ в ближайшие четыре года. По оценкам, наращивание мощностей по сжиженному газу обойдется нам в один триллион евро", — заявил он.

В связи с этим Эрхардт также ожидает снижение конкурентоспособности немецкой экономики.