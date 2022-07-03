АНКАРА, 3 июл — ПРАЙМ. Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил журналистам, что подготовка доставки туркменского газа на турецкий рынок приближается к завершению. В Турции заявили о возможной перекачке газа из Туркмении через TANAP

"Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению", — цитирует его слова агентство Анадолу.

По словам Октая, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.

Турецкий вице-президент отметил, что северный коридор стал рискованным из-за кризиса между Россией и Украиной и данное обстоятельство делает средний коридор гораздо более привлекательным. "Мы хотим активировать средний коридор во многих областях с использованием железнодорожной и воздушной логистической инфраструктуры с использованием каспийского перехода. Здесь мы тоже увидели взаимную решимость и искреннее сотрудничество", — сказал он.

Ранее Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP). Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что расширение TANAP может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции.