МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. Европейские биржевые цены на газ начали торговую неделю небольшим ростом

По его словам, подтвержденный объем для подачи через ГИС "Суджа" составляет 42,1 миллиона кубометров на 4 июля, при этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

С 11 мая Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка",указав, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.