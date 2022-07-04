МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США снизилось впервые за пять недель, сообщило в пятницу агентство Рейтер, ссылаясь на нефтесервисную компанию Baker Hughes. В США предупредили о "стратосферных" ценах на нефть из-за санкций

Согласно данным компании, суммарное число действующих буровых установок, опережающий индикатор добычи, на неделе 25 июня — 1 июля сократилось на три единицы и составило 750 единиц.

Тем не менее совокупное число действующих установок на 275 единиц, или на 58%, превышает показатель годичной давности.

Число действующих нефтяных буровых установок в США на отчетной неделе выросло на одну единицу, до 595 единиц, максимума с марта 2020 года. Число действующих газовых установок упало на 4 единицы, до 153 единиц, продемонстрировав самое значительное недельное снижение с августа 2021 года.

Совокупное число действующих буровых установок выросло по итогам 23 последних месяцев подряд. Однако недельное увеличение показателя не превышает 10 единиц, поскольку многие компании отдают приоритет выплате дивидендов и погашении долгов, а не увеличению добычи.

За истекший период года цены на нефть выросли примерно на 43%, а за 2021 год они подскочили на 55%. На фоне стремительного роста цен, а также давления со стороны властей, все больше энергетических компаний заявляют о планах нарастить расходы в 2022 году.

По данным Минэнерго США, добыча нефти в стране на отчетной неделе выросла до 12,1 млн баррелей в день, максимума с апреля 2020 года. Однако недельные данные по добыче считаются менее точными, чем ежемесячные.

Согласно официальным прогнозам, добыча нефти в США может вырасти с 11,2 баррелей в день в 2021 году до 11,9 млн баррелей в день в 2022 году и составить 13 млн баррелей в день в 2023 году. В 2019 году производство нефти в США достигло рекордных 12,3 млн баррелей в день.