МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Минэнерго ставит для России цель к 2050 году занимать 25% мирового рынка угля и остаться в тройке крупнейших экспортеров, сообщил глава департамента угольной промышленности министерства Петр Бобылев. СМИ сообщили о рекордных ценах на уголь в Азии

"Мы себе ставим цель также остаться в тройке самых крупных экспортеров мира по углю. Мы сейчас на третьем месте — Австралия, Индонезия и мы. 18% мирового рынка — это российский уголь. Мы себе ставим цель — 25% мирового рынка угля к 2050 году", — отметил он, выступая на заседании комитета Госдумы по энергетике, посвященному обсуждению энергостратегии России до 2050 года.