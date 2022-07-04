АЛМА-АТА, 4 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в телефонном разговоре с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил о готовности республики использовать свой углеводородный потенциал для стабилизации ситуации на рынках, сообщила пресс-служба главы государства. Годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 14,5%

"Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность и в связи с угрозами энергетической безопасности в мире. Казахстан, по его словам, готов использовать свой углеводородный потенциал с целью стабилизации ситуации на мировых и европейских рынках", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, президент Казахстана также призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

ТМТМ пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами ассоциации "ТМТМ" являются 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и логистические компании из восьми стран.