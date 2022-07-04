МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Российские нефтяные компании могут вместо сжигания попутного газа (ПНГ) на факелах использовать его для генерации электроэнергии и майнинга биткоина, но для этого нужна особая инфраструктура, заявил РИА Новости генеральный директор "Европейской Электротехники" Илья Каленков. Постпред при ЕС оценил возможность союза заменить российский газ

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на письмо замглавы Минприроды Константина Цыганова, что ведомство не поддержало предложение Российского союза промышленников и предпринимателей временно освободить нефтяную отрасль от повышенных штрафов за сверхнормативное сжигание ПНГ.

"Основной альтернативный путь — это электрогенерация. И тут все зависит от местоположения и возможностей компании по подключению в единую энергетическую систему. Например, если месторождение находится не в столь удаленном регионе, то полученную в результате переработки электроэнергию можно продать. Вот только реализация такого проекта не быстрая, потому что газопоршневые машины нельзя просто взять и купить в магазине, они строятся под конкретный проект, это мощная серьезная генерация", — сказал Каленков агентству.

"Есть еще одна тема, которая развивается на удаленных месторождениях — это генерация, четко заточенная на майнинг биткоина. Например, на удаленных месторождениях с высоким газовым фактором трубу строить дорого, сжижать газ и вывозить или дорого, или нет технической возможности. Поэтому там устанавливают газопоршневые генераторы, при которых ставится майнинговая ферма. И вы превращаете тот газ, который должен быть сожжен на факелах, в биткоин. Насколько я знаю, у "Газпром нефти" точно есть такие проекты", — добавил он.

При этом, как заявил другой собеседник агентства, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, пока компании могут без проблем оплачивать штрафы с учетом сильных финансовых показателей благодаря высоким ценам на нефть. "Также, возможно, в среднесрочной перспективе восстановление экспортных продаж сжиженных газов", — заключил он.

В середине мая РСПП обратился к главе Минприроды Александру Козлову с предложением увеличить до конца года нынешний нештрафуемый норматив сжигания попутного газа с 5% до 30%. Это было связано с почти полной остановкой экспорта сжиженных углеводородных газов (СУГов), в которые обычно перерабатывается ПНГ, из-за военной операции на Украине. Затоваривание российского рынка, по заявлению союза, может привести к превышению нормативов сжигания и штрафам в десятки миллиардов рублей.

При этом нормативы сжигания ПНГ не соблюдались многими компаниями и в прошлые годы. В 2020 году показатель "Роснефти" составлял 24,5%, "Газпром нефти" — 11,7%, а у их совместного предприятия "Славнефти" — 63,3%. При этом в нормативы уложился "Лукойл". Доля сожженного им побочного продукта нефтедобычи составила 2,3%.