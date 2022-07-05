МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Число преступлений в топливно-энергетическом комплексе на Дальнем Востоке России практически не снижается, ущерб от них только за минувший год превысил 1,5 миллиарда рублей. Об этом заявил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев. Патрушев отметил необходимость импортозамещения в ТЭК России

По словам Патрушева, в стране необходимо активизировать работу по декриминализации энергетической отрасли. Количество преступлений в сфере ТЭК практически не сокращается, ущерб от них в 2021 году составил более полутора миллиардов рублей.