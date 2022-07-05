БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. В краткосрочной перспективе забастовки работников в нефтегазовой компании в Норвегии несут не такие большие сложности, в то время как настоящей проблемой для Европы может стать стремительное снижение объемов норвежского производства после достижения своих пиковых значений, считает европейский эксперт, преподаватель Льежского университета в Бельгии и Политехнического института в Париже Дамьен Эрнст. Норвегия нарастит добычу газа на шельфе

"Забастовка на нефтедобывающих платформах у побережья Норвегии стала неожиданностью, однако Норвегия есть и остается надежным поставщиком как нефти, так и газа. Проблема для Европы заключается в том, что (объемы) производства Норвегии уже достигли пиковых показателей и теперь неумолимо снижаются", — рассказал он. Эрнст добавил, что ЕС не стоит ожидать от Норвегии увеличения производства, чтобы компенсировать снижение поставок из России, вызванное самим ЕС.

По его словам, нет ничего необычного в забастовках во времена сложной экономической ситуации. Однако Европе это сейчас грозит более серьезными перебоями с поставками, так как на фоне энергетического кризиса профсоюзы будут активно выступать за повышение заработной платы сотрудникам, отметил Дамьен Эрнст.

Он добавил, что ситуацию осложнит неспособность ОАЭ и Саудовской Аравии помочь с поставками необходимых объемов нефти и газа, так как они уже производят на максимальных возможностях, при этом организовать поставку нефти и газа из США сейчас невозможно, и это может занять несколько лет.

"Норвегия действительно уже является ограниченным планом Б, однако реального плана В нет", — выразил мнение Эрнст.

Снижение добычи на ряде месторождений "для спасения планеты", а также зависимость от поставок энергоресурсов из России возымели эффект бумеранга, заключил эксперт.

Ранее стало известно, что норвежская нефтегазовая группа Equinor приостанавливает добычу на ряде месторождениях на фоне забастовок. Евросоюз нарастил импорт СПГ в первом полугодии на 60%

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против России, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Глава государства заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.