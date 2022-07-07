МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Крупнейший в регионе Ближнего Востока эмиратский холдинг по управлению портами и логистике "Порты Абу-Даби" сообщил о старте совместного предприятия по логистике и транспортным решениям с узбекской нефтегазовой компанией SEG. США ввели санкции против 13 компаний нефтяного сектора Ирана

Согласно посту холдинга в Twitter, компании подписали в Ташкенте соглашения о поддержке сотрудничества, нацеленные на развитие транспортной инфраструктуры и услуг.

"Порты Абу-Даби" также подписал меморандум о взаимопонимании по развитию хаба для торговли продовольствием.