"Порты Абу-Даби" и узбекская SEG договорились о сотрудничестве
"Порты Абу-Даби" запустили совместное предприятие с узбекской нефтегазовой компанией SEG
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Крупнейший в регионе Ближнего Востока эмиратский холдинг по управлению портами и логистике "Порты Абу-Даби" сообщил о старте совместного предприятия по логистике и транспортным решениям с узбекской нефтегазовой компанией SEG.
Согласно посту холдинга в Twitter, компании подписали в Ташкенте соглашения о поддержке сотрудничества, нацеленные на развитие транспортной инфраструктуры и услуг.
"Порты Абу-Даби" также подписал меморандум о взаимопонимании по развитию хаба для торговли продовольствием.
https://1prime.ru/energy/20220707/837405149.html
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