МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Попытки дирижировать рынками превращаются в стержень политики Запада, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя возможность введения США и их союзниками потолка цен на российскую нефть. Рябков заявил о разрушительных последствиях санкций на российское золото

"Попытки дирижировать рынками, навязывать рынкам свои идеи, что такое хорошо, а что такое плохо, превращаются в стержень политики западной группы. Это вызывает большое сожаление", — сказал он журналистам.

Планам Запада установить потолок цен на российскую нефть не суждено сбыться, Москва найдет способы получения доходов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Эти планы "антикартеля" и его создания будут обрушены, мы найдем альтернативы, мы найдем способы гарантировано обеспечивать доходы", — сказал Рябков журналистам.

Он заявил, что Москва убеждается в последнее время, что многополярный мир "уже состоялся" и не все зависит от группы государств, которые возомнили себя "вершителями судеб мира".

Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".