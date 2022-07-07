МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия продолжит зарабатывать столько, сколько и раньше, несмотря на сокращение экспорта нефти и газа. А вот у Европы возникнут "огромные проблемы", заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис. Цены на газ в Европе превысили 1900 долларов за тысячу кубов

"Они зарабатывают столько же и даже больше, чем раньше, когда экспортировали 100%. Бюджет полон за счет доходов от нефти и газа… Последствия для нас страшные: у них доходы огромные, у них голова не болит, а у всей Европы огромные проблемы", — рассказал он в эфире Новостного радио.

Министр пояснил, что высокие цены на энергоресурсы нивелируют сокращение объемов экспорта для Москвы, и теперь Россия продает "20 процентов газа, цена на который выросла на 150 процентов".

"Скорее всего, Россия сама закроет кран… Мы можем и не успеть перекрыть газ, потому что нам его перекроют…", —предположил Крейвис. Австрия передаст хранилище "Газпрома" в Хайдахе другому поставщику

Евросоюз в рамках антироссийских санкций рассматривает варианты отказа от поставок энергоресурсов из России. Недавно ЕС принял шестой пакет ограничительных мер, предполагающий в том числе постепенный отказ от импорта нефти из России. Теперь страны Союза изучают способы снижения зависимости от российского газа.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС выработать скоординированный подход на случай прекращения поставок топлива из России.

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