МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Украина обратилась к Канаде с настоятельной просьбой не возвращать Москве турбину для газопровода "Северный поток". Об этом сообщил Reuters, ссылаясь на комментарий высокопоставленного чиновника в Минэнерго Украины. Polityka: Польша попала в воронку жесточайшего кризиса

Он напомнил о том, что антироссийские меры накладывают запрет на передачу любого оборудования, связанного с газом. И в том случае, если решение о передаче турбины получит одобрение, то Киев намерен требовать у своих европейских коллег пересмотр их подхода к данному вопросу.

"Если мы видим, что европейские страны не собираются придерживаться принятым ими решениям о санкциях, то о какой солидарности здесь вообще можно говорить?" — отметил чиновник Reuters.

Агентство также отмечает, что еще один осведомленный источник подтвердил факт того, что решение о возврате турбины де-факто уже принято.

Напомним, что "Газпром" с середины июня начал снижать поставки по "Северному потоку", объясняя это сложившейся ситуацией с немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады против российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.