МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов "сообщил, что компания подает газ через территорию Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. Reuters: Канада уже приняла решение по турбине для "Газпрома"

По его словам, объем подачи газа через ГИС "Суджа" составляет 40,1 миллиона кубометров на 9 июля, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая. Она сослалась на то, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.