ПАРИЖ, 10 июл — ПРАЙМ. Национализация французской энергетической компании Electricité de France (EDF) не повлияет на стоимость электроэнергии для французов, заявил в воскресенье официальный представитель правительства Франции Оливье Веран. Во Франции заморозят потребительские цены на газ до конца года

"Национализация EDF означает стратегическое и необходимое восстановление стремления Франции к суверенитету. Однако национализация компании не повлияет на стоимость электроэнергии для французов", — заявил Веран в интервью телеканалу LCI.

Ранее на этой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что французское государство увеличит свою долю в энергетической компании EDF до 100%. Она объяснила это решение тем, что чрезвычайная климатическая ситуация требует радикальных решений и, что Франция должна обеспечить свой суверенитет на фоне конфликта на Украине.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.