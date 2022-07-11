БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Евросоюз следит за развитием ситуации с возвращением турбины для "Северного потока" и считает необходимым "находиться в готовности к любому развитию событий". Об этом заявил на представитель Еврокомиссии Йоханнес Барк брифинге в Брюсселе. FAZ: в Германии боятся отключения "Северного потока"

В середине июня "Газпром" сообщил, что может поставлять для магистрали лишь 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объёме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.

Позднее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что Канада, несмотря на санкции, вернет отремонтированные турбины для "Северного потока" по просьбе Германии и напомнил, что ранее 12 государств Евросоюза столкнулись с перебоями поставок российского газа.