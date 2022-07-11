АФИНЫ, 11 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель правительства Яннис Иконому заявил на брифинге в понедельник, что снабжение страны российским природным газом идет нормально, проблем нет. Агентство Fitch подтвердило рейтинг Греции

"Было прекращение поставок для обслуживания газопровода. Сейчас идет нормальное обеспечение страны российским природным газом", — сказал он.

Отвечая на вопрос, есть ли в Европе беспокойство в связи с закрытием на обслуживание "Северного потока" о том, что Россия полностью прекратит поставки газа, Иконому сказал, что "никто не заинтересован" в этом.

Он также рассказал, что компетентные ведомства разработали все сценарии и в них выражается оптимизм, что страна "справится с опасностью в том, что касается цепочки поставки природного газа".

Несколько дней назад на неделю в связи с плановым ежегодным обслуживанием были приостановлены поставки газа по газопроводу "Турецкий поток", по нему Греция получает российский газ.

"Газпром" с 11 по 21 июля останавливает "Северный поток" на ежегодное техническое обслуживание, что может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки по магистрали после окончания работ могут снизиться или прекратиться.