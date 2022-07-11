БРЮССЕЛЬ, 11 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок российского газа в ближайшие месяцы. Об этом заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис. Siemens работает над доставкой турбины для "Северного потока"

"Нет, это не базовый сценарий, но но это не тот риск, который мы можем исключить", — сказал он, отвечая на вопрос, является для ЕК основным сценарием развития событий полное прекращение таких поставок в ближайшие месяцы.

Домбровскис также заявил, что Евросоюз продолжает готовиться к риску полной остановки поставок.

"Мы готовимся на уровне ЕС, страны-члены также готовятся к такому варианту", — сказал он.

Еврокомиссия планирует представить в июле план для ЕС на случай полной остановки поставок российского газа, сказала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия способна гарантировать энергетическую безопасность Евросоюза. Он указывал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.