МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Минфин России поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли, заявил министр финансов Антон Силуанов. СМИ: первые суда прибыли в речные порты Украины для загрузки зерном

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе сообщил журналистам, что пока никаких решений о продаже российского сжиженного газа за рубли не принималось.

"Всячески поддерживаем", — прокомментировал он вопрос о продаже СПГ за рубли в интервью газете "Ведомости".

Замглавы департамента — начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус в начале июля отмечал, что между экспортом из РФ трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) возникает валютная конкуренция из-за торговли за рубли трубопроводным газом, поэтому сейчас становится все важнее ввести механизм исключения конкуренции между ними.