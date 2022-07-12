Норвежская Equinor закрыла часть месторождения Sleipner
Норвежская Equinor закрыла часть месторождения Sleipner из-за утечки газа
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor сообщила, что закрыла часть месторождения Sleipner из-за утечки газа.
"Утром 11 июля поступило сообщение об утечке газа в закрытой зоне, связанной с турбиной на платформе Sleipner A. Инцидент был быстро обнаружен. В настоящее время ведутся работы по безопасному возобновлению деятельности", — говорится в сообщении компании.
"Неисправность локализована и будет устранена", — отметили в свою очередь в норвежской государственной газотранспортной компании Gassco.
Equinor на минувшей неделе сообщала о планах с 9 июня приостановить добычу на ряде месторождений, включая Sleipner. Причины тогда не сообщались.
Как отмечается в сообщении, в процессе возобновления добычи поздно вечером в понедельник произошла дополнительная утечка газа на платформе Sleipner R. Никто из персонала не пострадал ни в одном из этих инцидентов, заверили в компании.
https://1prime.ru/energy/20220712/837463326.html
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