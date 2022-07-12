МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor сообщила, что закрыла часть месторождения Sleipner из-за утечки газа. Equinor возобновляет работу месторождений после забастовок

"Утром 11 июля поступило сообщение об утечке газа в закрытой зоне, связанной с турбиной на платформе Sleipner A. Инцидент был быстро обнаружен. В настоящее время ведутся работы по безопасному возобновлению деятельности", — говорится в сообщении компании.

"Неисправность локализована и будет устранена", — отметили в свою очередь в норвежской государственной газотранспортной компании Gassco.

Equinor на минувшей неделе сообщала о планах с 9 июня приостановить добычу на ряде месторождений, включая Sleipner. Причины тогда не сообщались.

Как отмечается в сообщении, в процессе возобновления добычи поздно вечером в понедельник произошла дополнительная утечка газа на платформе Sleipner R. Никто из персонала не пострадал ни в одном из этих инцидентов, заверили в компании.