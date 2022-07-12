БЕРЛИН, 12 июл — ПРАЙМ. Ведомство федерального канцлера Германии проведет экстренное совещание с представителями властей регионов страны по проблеме энергетического кризиса. Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на собственную информацию. Газовая компания предложила немцам быстрее мыться и надевать два свитера

По данным издания, немецкие власти соберутся на уровне глав канцелярий — как федерального канцлера, так и государственных канцелярий региональных правительств. Глава Федерального сетевого ведомства — регулятора энергетической инфраструктуры страны — Клаус Мюллер также примет участие в мероприятии.

Bild отметило, что региональные власти из оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов настаивают на более тесной координации политики властей страны в сфере энергетики. Так, они хотят прояснить вопрос планов правительства на случай, если прокачка газа по "Северному потоку" не будет возобновлена после ремонтного обслуживания, какие концептуальные механизмы подготовило правительства для закупки газа в случае ухудшения ситуации. Кроме того, представители двух партий хотят прояснить вопрос возможности ускорить процедуры согласования для предприятий перехода на уголь, нефть и дрова в случае необходимости, а также какие объемы газа могут быть закуплены через альтернативные источники.