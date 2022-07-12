МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Москва и Бразилиа ведут активные переговоры по поставкам российских энергоносителей, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий. В Германии пытаются не допустить взрывного роста цен на энергоносители

"Переговоры между российскими и бразильскими министерствами энергетики, между компаниями, которые занимаются поставками энергоносителей, идут, не буду предвосхищать их завершение. Эти переговоры идут активно. Я думаю, что скоро мы сможем увидеть их положительный результат", — сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".

Он также подчеркнул, что не стоит предвосхищать результаты переговоров в условиях нестабильности мировой экономики.

"Нужно прекрасно понимать, что в нынешних условиях, когда на международных рынках энергоносителей существует неустойчивая ситуация говорить об объемах, о ценах, о сроках поставки надо, наверное, только после того, как будут подписаны документы", — заключил дипломат.