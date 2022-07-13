МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Использование нефти для производства электроэнергии в Европе и Азии стало более привлекательным на фоне удорожания газа, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем июльском докладе. Европу предупредили о серьезном риске дефицита газа

"В Европе и Азии дальнейшее использование нефти для производства электроэнергии становится все более привлекательным, поскольку рост цен на газ затмевает рост цен на нефть", — считает МЭА. Агентство отмечает, что цены на газ в настоящее время вернулись к уровням, которые вызвали переход с газа на нефть в четвертом квартале 2021 года.

МЭА уверено, что текущие цены на фьючерсы указывают на то, что эта тенденция может сохраниться в течение большей части следующих 18 месяцев. В целом, по мнению агентства, удорожание газа повлияло на рост спроса на нефть и нефтепродукты.

"Это предполагает устойчивый рост потребления мазута и дизельного топлива для неавтомобильной техники со второго полугодия 2022 года и далее с годовым ростом год к году на 140 тысяч баррелей в сутки в Европе по сравнению с максимальной отметкой 2021 года. Мы также предполагаем рост потребления мазута и прямого использования нефти в Японии на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим годом в результате резкого повышения температуры и резкого роста спроса на электроэнергию", — также пишет МЭА в своем докладе.

Стоимость газа в Европе за месяц выросла почти вдвое. Ещё 13 июня расчётная цена ближайших — тогда июльских — фьючерсов составляла 905,5 доллара. Затем она резко подскочила почти до 1300 долларов, а к концу месяца приблизилась к рубежу в 1600 долларов, после чего в начале июля — впервые с марта — достигла 1900 долларов

Исторические максимумы газовые котировки обновили четыре месяца назад. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта, а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.