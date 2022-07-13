БУДАПЕШТ, 13 июл — ПРАЙМ. Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на российский газ и не поддержит пакет, если в нем будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка", заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Европу предупредили о серьезном риске дефицита газа

"В прошедшие месяцы мы много спорили о санкциях в Брюсселе, приняли много санкций в Брюсселе… По поводу принятия возможных новых пакетов санкций позиция Венгрии ясна: вопрос газового эмбарго мы не готовы даже обсуждать. Было предложение от одной страны Евросоюза наметить включение "Газпромбанка" в возможный санкционный список. Мы решительно заявили, что мы не поддержим никакой пакет, если там будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка", — сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Шестой пакет санкций ЕС предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти. Однако запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который некоторые страны хотят включить эмбарго на поставки российского газа.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.