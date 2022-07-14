МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Европе грозит тяжелая зима из-за подорожания энергоресурсов, заявил глава нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден. Немцев предупредили о трехкратном росте цен на газ

"Мы столкнемся с по-настоящему тяжелой зимой в Европе. Цены будут расти, и в худшем случае нам придется ввести нормирование (потребления газа)", — передает его слова агентство Bloomberg.

Согласно сообщению, европейские лидеры, а также промышленные предприятия ЕС находятся сейчас в тяжелом положении из-за приостановки прокачки газа по "Северному потоку" и отсутствия определенности относительно даты их возобновления.

При этом ван Берден не берется предсказывать, приведет ли эта ситуация к полному прекращению поставок, пишет агентство. Еврокомиссия сообщила о шестикратном росте цен на газ в июне

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони ранее сообщила, что стоимость газа на европейском выросла в конце июне более чем в шесть раз по сравнению с показателями прошлого года — до 140 евро за мегаватт-час.

"Газпром" в прошлом месяце сократил поставки по "Северному потоку" до 40%, объяснив это задержками с возвращением турбин после ремонта компанией Siemens. С 11 июля прокачка топлива по этой магистрали была приостановлена в связи с плановым техобслуживанием.