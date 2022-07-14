СМИ: премьер Польши велел госпредприятиям обеспечить домохозяйства углем
Onet: премьер Польши велел госпредприятиям закупить 4,5 миллионов тонн угля для домохозяйств
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился о покупке государственными предприятиями 4,5 миллионов тонн угля для поставки в домашние хозяйства. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на соответствующий документ.
Отмечается, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий принял решение, которое обязывает государственные компании срочно закупить в общей сложности 4,5 миллиона тонн угля для использования домохозяйствами.
Как пишет издание, уголь должен быть закуплен до 31 августа, а финансирование закупок будет осуществляться за счет средств из Фонда противодействия COVID-19.
https://1prime.ru/energy/20220714/837489705.html
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