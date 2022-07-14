МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий распорядился о покупке государственными предприятиями 4,5 миллионов тонн угля для поставки в домашние хозяйства. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на соответствующий документ. Путин оценил возращение стран Запада к угольной сфере

Отмечается, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий принял решение, которое обязывает государственные компании срочно закупить в общей сложности 4,5 миллиона тонн угля для использования домохозяйствами.

Как пишет издание, уголь должен быть закуплен до 31 августа, а финансирование закупок будет осуществляться за счет средств из Фонда противодействия COVID-19.