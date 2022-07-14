МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Саудовская Аравия в два раза увеличила импорт российского мазута во втором квартале для производства электроэнергии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы и заявления трейдеров. Reuters: французские компании переходят с газа на мазут

Как пишет издание, Саудовская Аравия во втором квартале более чем в два раза увеличила объем импорта российского мазута, чтобы обеспечить электростанции электроэнергией для удовлетворения спроса на летнее охлаждение и высвобождения собственной нефти для экспорта.

Отмечается, что страна импортировала 647 тысяч тонн мазута из России через российские и эстонские порты в апреле-июне 2022 года. Также увеличился импорт мазута через ближневосточный нефтяной терминал в Объединенных Арабских Эмиратах в Фуджейре до 1,17 миллиона тонн.