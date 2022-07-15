Белый дом признал, что ЕС не сможет быстро отказаться от российского газа
Помощник президента США Салливан: ЕС не скоро сможет преодолеть зависимость от российского топлива
Читать 1prime.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. Европе не удастся быстро устранить зависимость от российских энергоносителей, признал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который провел в пятницу аудиобрифинг с борта президентского самолета, направляющегося в Саудовскую Аравию.
"Это не случится за ночь, но это требует совместных усилий США и многих других стран по увеличению поставок в Европе, мы делаем это", — заявил он и добавил, что в работе принимают участие также партнеры в Азии и на Ближнем Востоке.
При этом представитель Белого дома вновь обвинил Москву в применении топлива в качестве рычага для политического давления.
Евросоюз стремится снизить зависимость от российских энергоносителей и диверсифицировать поставки. Недавно ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе постепенный отказ от импорта российской нефти.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва не использует поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.
https://1prime.ru/energy/20220715/837505765.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.