ВАШИНГТОН, 15 июл — ПРАЙМ. Европе не удастся быстро устранить зависимость от российских энергоносителей, признал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, который провел в пятницу аудиобрифинг с борта президентского самолета, направляющегося в Саудовскую Аравию. "Газпром" с начала года сократил экспорт в дальнее зарубежье на треть

"Это не случится за ночь, но это требует совместных усилий США и многих других стран по увеличению поставок в Европе, мы делаем это", — заявил он и добавил, что в работе принимают участие также партнеры в Азии и на Ближнем Востоке.

При этом представитель Белого дома вновь обвинил Москву в применении топлива в качестве рычага для политического давления.

Евросоюз стремится снизить зависимость от российских энергоносителей и диверсифицировать поставки. Недавно ЕС принял шестой пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе постепенный отказ от импорта российской нефти.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва не использует поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать.