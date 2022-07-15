Россия может диверсифицировать поставки энергоресурсов, заявил дипломат
Зампостпред России при ООН Полянский: страна может диверсифицировать поставки энергоресурсов
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа откажется от сотрудничества. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы все видим, что цены на газ растут, но это не то, что мы намереваемся делать – это прямые последствия европейской политики. Множество достижений европейской экономики и прежде всего немецкой экономики, были осуществлены благодаря очень низким ценам на газ – долгосрочным контрактам с Россией", — отметил дипломат в эфире TNT Radio.
Полянский подчеркнул, что долгосрочное замещение российским поставкам приведет к росту цен на газ и повлияет на национальные экономики европейских стран, уровень жизни, благополучие граждан.
По словам дипломата, энергетическое сотрудничество с Европой — "хороший, добрососедский" вариант. Однако Россия при необходимости может диверсифицировать свой экспорт.
https://1prime.ru/energy/20220715/837506644.html
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