МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Россия диверсифицирует свои поставки энергоресурсов, если Европа откажется от сотрудничества. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. В Норвегии испугались, что цены на энергию могут "взлететь до небес"

"Мы все видим, что цены на газ растут, но это не то, что мы намереваемся делать – это прямые последствия европейской политики. Множество достижений европейской экономики и прежде всего немецкой экономики, были осуществлены благодаря очень низким ценам на газ – долгосрочным контрактам с Россией", — отметил дипломат в эфире TNT Radio.

Полянский подчеркнул, что долгосрочное замещение российским поставкам приведет к росту цен на газ и повлияет на национальные экономики европейских стран, уровень жизни, благополучие граждан.

По словам дипломата, энергетическое сотрудничество с Европой — "хороший, добрососедский" вариант. Однако Россия при необходимости может диверсифицировать свой экспорт.