МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют, что Германия чуть уменьшила темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ). Das Erste: в Германии выросло число нищих

Средний уровень их заполненности на 15 июля составляет 64,44%, за день показатель вырос на 0,05 процентного пункта по сравнению с 0,08 и 0,01 процентного пункта в предшествующие дни. Страна перешла к более активному отбору газа из хранилищ после остановки "Северного потока" на плановое техобслуживание, поставки по нему прекращены с 11 до 21 июля. Нехватка газа на немецком рынке привела к тому, что Германия 12 июля — впервые за четыре месяца, с 4 апреля — перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ.

Поставки по "Северному потоку" снизились с 16 июня до 40% от пропускной способности из-за технического обслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая".

"Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Но Канада решила освободить оборудование "Газпрома" от ограничений до конца 2024 года. "Газпром" сообщил, что ждёт от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину.

Из данных на сайте "Оператора ГТС Украины" следует, что поставки газа из России транзитом через украинскую территорию ожидаются на прежнем уровне. Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 17 июля составляет 41 миллион кубометров по сравнению с 41,6 миллиона кубометров днём ранее. Показатель держится на уровне около 40-42 миллионов с конца мая.

Прокачка "Газпрома" по обоим маршрутам снизилась с мая–июня. Это связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" — второй вход для транзита газа в Европу — не ведутся. С 11 мая Украина перестала принимать газ через этот объект, указав, что он находится под контролем российских сил (на территории ЛНР).

Данные WindEurope свидетельствуют, что объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе 16 июля составил 14,5% и приблизился к уровню начала июля. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 15,26%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года.