МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Сейчас в Германии недостаточно запасов, чтобы пережить зиму без российского газа, сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на главу Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера. Deutsche Bank: жители Германии будут топить дома этой зимой дровами

Резервуары для хранения газа заполнены почти на 65 процентов, пояснил он.

"Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа. Работы по техническому обслуживанию газопровода "Северный поток" должны завершиться в четверг. Сейчас многое зависит от того, пойдет ли газ по газопроводу и в каком количестве", — отметил Мюллер.

По мнению главы немецкого регулятора, цены на топливо вышли плато. "На этой неделе не было значительного скачка цен, несмотря на то, что "Северный поток" был закрыт. Это может означать, что рынки уже заложили в цену потерю поставок российского газа", — сказал он он.

При этом Мюллер пообещал, что частным домохозяйствам не отключат отопление из-за ситуации с энергоснабжением.

Он рассказал, что в случае прекращения поставок российского газа Германия начнет получать его из Норвегии, Нидерландов и Бельгии или с немецких терминалов сжиженного природного газа в будущем.

Глава регулятора предупредил, что страна, скорее всего, столкнется с нехваткой газа в течение двух зим. "К лету 2024 года федеральный министр по делам экономики и защиты климата рассчитывает, что мы будем независимы от российского газа. Но также верно и то, что цены, вероятно, не будут такими низкими, как раньше", — заявил он в заключение.

Согласно данным сайта Gas Infrastructure Europe, Германия немного уменьшила темпы закачки газа в свои подземные хранилища. Средний уровень их заполненности на 15 июля составляет 64,44%, за день показатель вырос на 0,05 процентного пункта по сравнению с 0,08 и 0,01 процентного пункта в предшествующие дни.

Страна активизировала отбор газа из хранилищ после остановки "Северного потока" на плановое техобслуживание, которое продлится с 11 до 21 июля. Нехватка газа на рынке Германии привела к тому, что с 12 июля она впервые за четыре месяца, с 4 апреля — перешла к нетто-отбору газа из своих хранилищ.

Поставки по "Северному потоку" упали до 40% от пропускной способности с 16 июня из-за техобслуживания газовых турбин компрессорной станции "Портовая".

"Газпром" заявлял, что Siemens из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть из ремонта с канадского завода газоперекачивающие агрегаты. Позднее Канада решила освободить оборудование российской компании от ограничений до конца 2024 года. В "Газпроме" сообщили, что ждут от Siemens подтверждения возможности вернуть турбину.

По данным с сайта "Оператора ГТС Украины", транзитом газа через украинскую территорию ожидается на прежнем уровне. Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию "Суджа" на 17 июля составляет 41 миллион кубометров по сравнению с 41,6 миллиона кубометров днём ранее. Показатель держится на уровне около 40-42 миллионов с конца мая.

Прокачка "Газпрома" по обоим маршрутам уменьшилась с мая-июня. Это также связано с тем, что поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся с 11 мая. Украина перестала принимать газ через этот объект, указав, что он находится под контролем российских сил.