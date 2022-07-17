МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Правительство Чехии делает все возможное для самостоятельного обеспечения страны энергоресурсами. Об этом сообщил чешский премьер-министр Петр Фиала. Москва приостановила разрешение на ремонт вертолетов в Болгарии и Чехии

Премьер отметил, что кабинет министров Чехии делает решительные шаги для самообеспечения страны энергоресурсами. Прага заполнила газохранилища на 70%, получила часть терминала СПГ в Нидерландах, договорилась о расширении мощности нефтепровода TAL и возобновила переговоры о достройке газопровода STORK-II из Польши, подчеркнул Фиала.

Председатель чешского правительства добавил, что в настоящий момент атом и газ рассматриваются Евросоюзом как чистые источники энергии.